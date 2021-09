Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de septiembre de 2021, p. 30

Irapuato, Gto., La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a un juez de control que el diputado federal electo Jorge Alberto Romero Vázquez, del Partido Acción Nacional (PAN), sea vinculado a proceso por el delito de violación en agravio de la hija de un prestigiado empresario de Irapuato.

Aunque la fiscalía no ha informado sobre este caso, este martes a la una de la tarde se inició la audiencia de imputación contra el también ex director del Instituto de la Juventud Guanajuatense y yerno de Jorge Estrada Palero, ex alcalde de Irapuato.

Asimismo, fue coordinador de planeación e innovación gubernamental del gobierno de Irapuato y director de relaciones públicas del programa de becas Educafin.

Al cierre de esta edición, el juez de control del juzgado de oralidad penal no había decidido si vinculaba a proceso al panista, quien tendría que permanecer en prisión preventiva el tiempo que dure el juicio.