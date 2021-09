López sostuvo que se han adaptado a la nueva normalidad con ensa-yos a distancia y clases en línea. “En el proceso de regreso al Palacio de Bellas Artes comenzamos a definir cuáles eran las medidas convenientes no sólo para cuidar a la compañía, sino al público y a las personas con las que convivimos como los técnicos.

La agrupación, que en junio reinició funciones en el Palacio de Bellas Artes, seguirá protocolos muy estrictos para la seguridad de los artistas, músicos y público en su regreso presencial al FIC. Me parece que es un paso importante que se reactiven los festivales en medio de toda esta situación complicada por la pandemia que nos ha tocado vivir, sobre todo a las artes escénicas, que han estado paradas durante mucho tiempo .

En entrevista, el director general del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, Salvador López López, expresó que presentarse en el FIC tiene muchas connotaciones porque no sólo es una exposición cultural de primer nivel, que sino permite dar continuidad a muchas de las obras que montamos expresamente para el festival desde la época de mi abuela Amalia . Añadió que es la única compañía que se ha presentado en todas las ediciones del Cervantino.

“Decidimos hacer un esfuerzo para trabajar con caretas y cubrebocas en las funciones y me parece que esto lo mantendremos. Incluso hicimos cubrebocas con tela de rebozos que combinaran con el vestuario, todo ha sido muy difícil, pero como le he dicho a la compañía: la prioridad es la salud y no debemos correr riesgos.

Así que estaremos con protocolos muy estrictos, pero también puedo decir que las funciones presenciales han sido muy entusiastas, muy emotivas y sin lugar a dudas la del Cervantino será una de estas funciones emblemáticas para la compañía porque regresamos a la Alhóndiga de Granaditas en una situación complicada.

Al reflexionar sobre los 69 años de trayectoria de la agrupación, López comentó que el Ballet Folklórico tiene un posicionamiento muy fuerte porque logra una conexión con el público.

“Todos nos identificamos con la música, con las danzas. Mi objetivo es generar nuevos públicos, acercar a los jóvenes, demostrarles que una institución que ha sido reconocida en el mundo puede ser una presentación muy emotiva y atractiva.

Mi trabajo ha sido ese, generar nuevos públicos y presentar el ballet en escuelas de manera gratuita. Hemos dado funciones a cuatro millones de niños en el país y Estados Unidos. Me parece que la cultura de México es inagotable y el ballet de Amalia Hernández expresa y retoma las culturas populares de nuestro país y que es una manera de conocer la enorme diversidad y riqueza del país.

El Ballet Folklórico, que fundó Amalia Hernández hace 69 años, se presentará en la edición 49 del FIC el jueves 28 de octubre a las 20 horas en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato.