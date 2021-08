L

a catastrófica derrota autoinfligida de Estados Unidos (EU) en Afganistán no es sólo un fracaso más, militar y político, también exhibe como nunca su (lento) derrumbe y su salida del escenario internacional como potencia dominante. El falso relato según el cual EU lucha contra el terrorismo , y vela por los derechos humanos y por la democracia en el mundo, ha quedado desnudo; su largo embuste hoy está de­sabrigado, a la intemperie, y a la vista de sus aliados y de sus víctimas. Sus tres mayores esfuerzos para construir ejércitos asociados , en Vietnam, en Irak y en Afganistán, fracasaron. Eso anuncian las imágenes que salen de Kabul evocando a Saigón (1975) y a Mosul (2014).

Las decisiones para Afganistán las tomaron George W. Bush, Obama, Trump y Biden, dos republicanos y dos demócrtas. Después de 20 años, cientos de miles de muertos y cientos de miles de millones de dólares gastados, el poder en ese país fue tomado por el Emirato Islámico de Afganistán –organismo de los talibanes–, sin hallar resistencia. Los cuatro presidentes resultaron ineptos: sin eficacia respecto de los objetivos anunciados para Afganistán. Como el final catastrófico le tocó a Biden, los repúblicanos ya piden su renuncia. Cuánta faramalla.

Como explica James K. Galbraith, la guerra, desde principio a fin, tuvo que ver con la política, no en Afganistán sino en Estados Unidos . En 2001 la presidencia de Bush se tambaleaba por la pérdida de la mayoría republicana en el Senado; la invasión a Afganistán disparó su aprobación hasta 90 por ciento, por breve lapso. Debió invadir Irak y capturar a Sadam Husein en 2003, para relegirse en 2004. En 2009 Obama heredó la guerra afgana, que no le aportaba ganancia política, pero la apoyó “para equilibrar su oposición a la guerra en Irak. Obama prácticamente no obtuvo ningún beneficio con el asesinato de Bin Laden en mayo de 2011… Su mejor jugada fue mantener Afganistán fuera de las noticias, lo que implicaba no perder mientras buscaba victorias llamativas en otras partes –en Libia, Siria y Ucrania–. Ninguna resultó bien”.