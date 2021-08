C

hiapas es un polvorín. No pasa una semana sin que se suscite un grave conflicto. Un día el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, anuncia un acuerdo de paz entre Aldama y Chenalhó y al siguiente los narcoparamilitares lo desbaratan a balazos. Otro, el cártel Jalisco Nueva Generación ejecuta en Tuxtla Gutiérrez a Junior, el operador del Mayo Zambada en el estado. Otro más, un pistolero a bordo de una motocicleta asesina al indígena tsotsil Pedro Simón Pérez, catequista de Pantelhó.

Los mecanismos de control y los modos de hacer política que la familia chiapaneca reconstruyó en el marco de la contrainsurgencia después del levantamiento del EZLN en 1994 están en crisis. Los problemas y la inconformidad social atraviesan, arriba y abajo, sociedad y política. La campaña de vacunación contra el Covid es un fracaso, pero se alimenta la quimera de que la entidad se encuentra en semáforo verde, a pesar de que la enfermedad avanza incontenible.

Las protestas magisteriales ante el presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado viernes, sábado y domingo son parte del cuadro general de descomposición y crispación política en la entidad. Aunque los maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen demandas específicas, expresan también un malestar profundo de amplios sectores de la sociedad chiapaneca. Los docentes son el termómetro que mide el pulso político de esa parte del sureste mexicano.

El encono de los profesores en Chiapas (como el de otras regiones) tiene que ver en parte con la simulación en la atención de sus demandas. “Después de 18 meses –dicen– no se han cumplido los acuerdos alcanzados con el Presidente, porque una cosa se dice en Palacio Nacional y otra muy distinta aplica el gobernador Rutilio Escandón, quien sólo ha dado largas al conflicto magisterial.”

En ello coincide Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente de la CNTE en Michoacán. “Una cosa es el diálogo –afirma– y otra la solución a problemas y demandas. Hemos sostenido 18 reuniones con el Presidente y con funcionarios federales. En ellas se llega a acuerdos, pero los funcionarios no los cumplen. No atienden las indicaciones del mandatario. Muchos de ellos apagan sus celulares y no nos vuelven a atender. Todo permanece igual e incluso hay más complicaciones.”