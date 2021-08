César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 31 de agosto de 2021, p. 16

El segundo tribunal colegiado con sede en Nayarit negó la suspensión definitiva a una madre de familia que pretendía que la Secretaría de Salud vacunara a su hija contra el Covid-19 ante el regreso a clases.

Los magistrados argumentaron que la omisión de inmunizar a la menor para que acceda presencialmente a clases no compromete necesariamente la salud ni la pérdida de la vida ni le impide el acceso a la educación, ya que los padres de familia pueden optar por no llevar a los alumnos al servicio educativo presencial .