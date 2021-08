El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un paréntesis en su mañanera, para informar de la aparición en librerías de su libro A la mitad del camino. Presentó a las cámaras un ejemplar y lo recomendó a sus adversarios, para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo; no se van a aburrir, no van a bostezar .

Indicó que la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, y aquí está el pensamiento y aquí está la acción. Entonces, les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aun cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante. No podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia .

Cada ejemplar cuesta 248 pesos.