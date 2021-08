Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 31 de agosto de 2021, p. 9

Lo que preocupa al gobierno federal en Guanajuato es la inseguridad, no está actuando bien el gobierno [del estado]. Es un problema que se dejó crecer y es muy probable que la violencia se haya alentado, porque hicieron alianza política con la delincuencia, para ganar siempre , expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina, refirió que, en el último fin de semana, Guanajuato registró 15 por ciento de los homicidios en el país.

Desde hace 30 años, al iniciar el interinato de Carlos Medina Plascencia, Guanajuato es gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN). Ayer, el Ejecutivo federal, en su mañanera se refirió a lo que probablemente obedezca la estadía de ese partido en el poder estatal, y se manifiesta en los niveles de violencia registrados.

“Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque no está actuando bien el gobierno, en particular la fiscalía [con Carlos Zamarripa al frente], que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes.

Es un problema que se dejó crecer y es muy probable que la violencia en Guanajuato se haya alentado, porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre. Yo tengo muy presente que en la elección precisamente de 2006 de Guanajuato le dieron a Felipe Calderón 300 mil votos falsos. ¿Dónde los obtuvieron? ¿Cómo? Pues sólo con arreglos abajo; eso sólo con la delincuencia.

Así, exhortó al gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez, “respetuoso de su autonomía, de su soberanía, pero esto es lo que debe atender en beneficio de la población de Guanajuato. Nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo, y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados.