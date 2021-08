Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal , aclaró que no ha propuesto un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, ni ha hablado con ningún integrante de ese organismo, como asegura uno de sus dirigentes.

Pidió a los profesores que no se dejen sorprender, ya que alguien usurpó su identidad. No conozco a ningún dirigente de la Coordinadora. No he hablado con ningún maestro de Chiapas y no estoy involucrado. Los están engañando , advirtió.

En conferencia, se refirió a las declaraciones que formuló a La Jornada en Chiapas un integrante de la CNTE, Fabián Ruvalcaba Duarte, en las que aseguró que, a petición del Presidente de la República, el senador Monreal se comunicó vía telefónica con el dirigente Pedro Gómez, el viernes pasado, cuando ese gremio realizaba un plantón que impidió al Ejecutivo federal llegar a su conferencia matutina.