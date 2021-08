Directores de primaria destacaron que en alcaldías como Venustiano Carranza, Coyoacán e Iztapalapa hubo zonas escolares completas que no regresaron . Incluso, indicaron, hubo planteles, como las primarias Japón y Carmen Ramos del Río, en los que no se presentó ningún alumno.

Padres de familia acompañaron a sus hijos cargando no sólo mochilas y loncheras. También los kits de higiene solicitados por la mayoría de los planteles, que incluye: un cubrebocas extra, gel antibacterial, papel higiénico, sanitizante líquido, franela o trapo para limpiar, así como careta y mampara, aunque esto último es opcional.

Venimos, sí, con temor, no estamos 100 por ciento seguros, pero en casa ya era imposible mantenerla ocupada, se estaba atrasando mucho en sus aprendizajes, y la pandemia no tiene para cuándo acabar, así que cuando mi hija supo que podía volver a clases presenciales, lo primero que me dijo es que quería venir. Ahora su preocupación es que vuelvan a cerrar la escuela si no se presentan muchos niños , comentó Isabel, madre de Miranda, alumna de quinto grado de primaria.

Isadora Madrid, profesora de la primaria Profa. María Epigmenia Arriaga Salgado, destacó que ante los desafíos que impone la pandemia tuvimos que generar nuestras propias estrategias para el regreso presencial .

Reconoció que la mayoría de los papás no quieren regresar, han tenido pérdidas muy fuertes, y por ahora no están dispuestos a traer a los niños. Por eso generamos un plan híbrido, con grupos pequeños .

De ahí la opción de dividir a los grupos en tres subgrupos, con sana distancia, horarios reducidos, pero a partir de las 11:30 horas habrá clases en línea. En la mayoría de los planteles que ayer reabrieron tras 18 meses cerrados, se aplicaron clases escalonadas, donde la mitad del grupo se presenta lunes y miércoles; la otra mitad, martes y jueves, y el viernes los alumnos con mayor rezago.