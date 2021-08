E

l primero de septiembre comienza el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. En el anterior realizó una importante tarea reformadora, pero es necesario complementarla. Parecía difícil hasta hace unos días, por el número de diputados que tiene el PAN en la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Junta de Coordinación Política ha quedado en poder del PRI y la Mesa Directiva de Morena, dejaron fuera al PAN. Como tarea inmediata se presenta el análisis y la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de 2022. Preocupaba que el ala derecha pudiera trasquilar los recursos que se destinan a los programas sociales. Eso no ocurrirá. No hay que perder de vista el compromiso presidencial de aumentar la pensión de los adultos al doble de su cuantía actual. Será un salario mínimo diario, aproximadamente, no suficiente para comprarse un Mercedes Benz pero sí para que no haya hambre en sus hogares. En los primeros siete meses del año en curso el gasto en protección social ascendió a 730 mil millones de pesos, de acuerdo con el reporte que presentó ayer la Secretaría de Hacienda. No se puede dejar ese dinero a merced de los panistas porque lo utilizarían en lo que saben hacer inigualablemente bien: la corrupción. Como tareas subsiguientes del Congreso está, en primer lugar, la renovación del sistema electoral –el INE y el TEPJF–, una iniciativa que aun antes de ser presentada a los legisladores ya enfrenta resistencia. Sin embargo, es una necesidad quitarle a los mariachis el control del aparato que cuenta los votos antes de la próxima elección presidencial. Es una tarea que hasta la semana anterior parecía imposible, pero la distribución de poderes dentro de la Cámara de Diputados permite alentar que puede salir adelante. Como menciono líneas arriba, la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro quedará en manos de Morena, por conducto de Sergio Carlos Gutiérrez Luna, mientras que la Junta, con Rubén Moreira, del PRI. Aunque por el número de diputados le correspondía al coordinador del PAN, Jorge Romero, fue vetado por sus antecedentes toledanos (referencia al prófugo Mauricio Toledo).

Corte de caja

En su conjunto, los ingresos presupuestarios del sector público fueron mayores en 124.4 mil millones de pesos respecto al monto programado, con una variación real de 8.2 por ciento respecto a lo registrado en enero-julio del año anterior, informa la Secretaría de Hacienda, con su nuevo titular Rogelio Ramírez de la O en funciones plenas. Al interior, los ingresos petroleros del gobierno federal superaron al programado en 4.7 mil millones de pesos y fueron mayores en 39.6 por ciento respecto a los observados en enero-julio de 2020 como resultado de la recuperación de los precios de la mezcla mexicana. Hay que decir que el año pasado fue uno de los peores de la industria petrolera mundial. Los ingresos tributarios fueron mayores en 11.3 mil millones de pesos y en 2.3 por ciento real en comparación con los primeros siete meses del año anterior. Aquí cabe un aplauso para la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. En julio la recaudación del IVA fue mayor en 36.7 por ciento real con respecto al mismo mes de 2020.