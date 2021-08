Hoy tendrías 71 años, ¿cómo te verías?, me he preguntado, ¿cómo se ven tus compañeros? Tal vez canosos, caminando despacio; otros luchando contra el tiempo, pero tú te quedaste joven para siempre en nuestra memoria.

Emil Bustamante: el tiempo pasa y no te he podido encontrar, ni a ti ni a los otros miles de detenidos- desaparecidos por hombres que se tomaron la justicia en sus manos, que fueron juez y parte. Son más que media vida 39 febreros.

El Xicoténcatl ha sufrido mutilaciones para construir oficinas de la alcaldía y un estacionamiento: más cemento, no árboles, ni áreas verdes o fauna originaria. La Constitución de la CDMX marca como derecho humano de los habitantes de la ciudad el derecho a áreas verdes y parques públicos.

Sin duda, estas condiciones perjudican la salud física y mental de la población afectada. No obstante, han sido soslayados los efectos sicosociales de las condiciones precarizadas de subcontratación laboral, en la que millones de mexicanos trabajan.

En este año, el 13 de febrero cayó en sábado, como aquel de 1982, cuando ya no llegaste a tu casa y pasaste a ser una estadística más: otro detenido-desaparecido por el cobarde ejército guatemalteco, porque sólo los cobardes actúan así, en secrecía, en la oscuridad.

Me contaron, y estoy segura de que es cierto, que se quedaron con tu cuerpo hecho pedazos por la tortura, pero tu espíritu salió corriendo, volviste a las aulas del Cunoroc, has vuelto a la USAC, estuviste presente cuando te concedieron el honoris causa, escuchaste tu historia, el profesional y revolucionario que fuiste.

También sé que visitas a tus hijas, la cineasta y la pintora y por supuesto a tu amada esposa. Has visto como siguen luchando los campesinos defendiendo el agua y el territorio, y conociéndote, sé que también ahí has estado.

Pero mira, por qué no nos dices dónde dejaron tu cuerpo para poder ir por ti y así abrazar tus huesos y sembrar junto a tu tumba una jacaranda.

Mi querido hermano: si no puedes, no te preocupes, nosotros no nos hemos rendido, seguimos buscándote a ti y a los otros 45 mil detenidos desaparecidos.

Marylena Bustamante

Docente de CCH exige que le asignen horas

Doctor Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM: es un gusto dirigirme a su digna y competente autoridad, a fin de llevar a su análisis y decisión un hecho acaecido el 9 de agosto, sobre las asignaciones del curso de biología, en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco.

Es el caso de la profesora Beatriz, secretaria académica de dicho plantel, junto a una pequeña comisión evaluadora para la asignación de grupos mediante un boletín emitido por dicha secretaria, lo cual no objeto, porque es común este tipo de evaluaciones en nuestra institución para obtener horas frente a grupo.

Sin embargo, el reclamo consiste en que la secretaria Beatriz afirmó ante el delegado de la Aapaunam, sección 056, profesor Felipe Dueñas, que yo nunca inicié el proceso de solicitar grupos y por tal motivo no obtuve horas.

Ahora bien, se conversó con el secretario general del plantel, José Concepción, exponiendo mi caso y de igual forma no me dio alguna solución.

Por lo anterior me veo en la necesidad de acudir a su autoridad, para someter el tema a su arbitrio y decisión.

Como prueba del justo reclamo poseo los acuses de dichos boletines para demostrarle a la respetada docente que incurrió en un error involuntario, resultado de su ajetreada agenda.

Por todo lo antes expuesto, solicito que sea revisado mi caso junto con la reinstalación para las fechas próximas. Agradezco su atención.

Juan Manuel García Maldonado, docente con 22 años de servicio