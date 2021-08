De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 31 de agosto de 2021, p. 28

Miles de alumnos del nivel básico regresaron ayer a las aulas en la mayoría de los 31 estados después de 15 meses de confinamiento por la pandemia. Con porcentajes de asistencias bajos y en un ambiente de incertidumbre por el temor a posibles contagios de Covid-19, padres de familia, maestros y autoridades educativas iniciaron el ciclo escolar 2021-2022. En la mayoría de los planteles las clases serán de manera escalonada y en modalidad híbrida (presencial y virtual).

En algunas entidades, entre ellas Jalisco, Colima y Sinaloa, las escuelas no fueron abiertas, debido a las afectaciones que dejó el huracán Nora a su paso por el litoral del Pacífico mexicano, dañando algunos planteles. Hubo casos en que los menores no pudieron tomar clases porque sus escuelas fueron vandalizadas o no contaban con las condiciones sanitarias óptimas.

La Coordinara Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que, como lo había adelantado, en Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca no hubo un regreso presencial, aunque en el caso de las dos últimas entidades autoridades estatales aseguraron que sí hubo retorno de los alumnos a los salones.

En Baja California el calendario educativo comenzó entre protestas ante el incumplimiento del pago a profesores interinos por parte de la administración estatal. A las aulas acudieron 21 mil escolares de una matrícula de un millón en el estado.

Los docentes se manifestaron frente a la Secretaría de Educación, con sede en Tijuana, donde exigieron el pago para más de mil 500 trabajadores que impartieron clases a distancia durante el año escolar anterior.

No hubo labores presenciales ni virtuales para cerca de un millón de alumnos de educación básica en Michoacán, por disposición de las autoridades ante los riesgos de la pandemia, y porque los maestros se niegan a laborar, pues se les deben salarios y prestaciones.

En Chiapas, Javier Saavedra, dirigente de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la CNTE, inauguró a distancia el ciclo escolar 2021-2022. En nombre del secretario general de esa gremial, Pedro Gómez Bahamaca, quien se recupera de Covid-19, insistió en que las clases presenciales no van, al menos en estas condiciones , pues el magisterio se comprometió a proteger la vida de los niños .

En contraparte, la secretaria de Educación del estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, aseguró que este lunes volvieron a los salones de clase alumnos de las 19 mil escuelas de la entidad. Regresó todo el sistema educativo del estado de manera presencial: la educación básica, media superior y superior, atendiendo los protocolos , sostuvo la funcionaria.

En Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat dio a conocer que de las 15 mil escuelas públicas de nivel básico, sólo 2 mil 686 iniciaron este lunes de manera presencial el nuevo ciclo escolar; no obstante, la sección 22 de la CNTE, con sede en esa entidad, aseveró que los estudiantes no retornaron a los salones de clase.

La sección 22 manifestó que, con base en los datos técnicos más rigurosos y de acuerdo con la realidad impuesta por la pandemia, en este momento no existen las condiciones mínimas necesarias para el retorno a las actividades presenciales .

El secretario de educación de Guerrero, Heriberto Huicochea, señaló que este lunes sólo regresaron a clases presenciales 11.8 por ciento de alrededor de 12 mil escuelas en el estado, esto es, mil 334 planteles, la mayoría de educación comunitaria.

Ulises Reyes, director del Instituto de Educación de Aguascalientes, informó que de un total de mil 800 escuelas de nivel básico, 60 no regresaron a clases por no tener condiciones adecuadas, ya que fueron vandalizadas y no contaban con energía eléctrica, agua, mobiliario ni equipo de cómputo.