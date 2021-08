Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 31 de agosto de 2021, p. 20

Pese a que la evolución del empleo en México revela una recuperación por la crisis sanitaria, cerca de 7.5 millones de personas en el país han dejado de engrosar la lista de trabajadores activos por el desánimo a encontrar un puesto de trabajo o porque no tiene posibilidades.

De acuerdo con la Encuesta sobre Ocupación y Empleo (Enoe) de julio, 7 millones 513 mil 944 personas son parte de la población no económicamente activa que está disponible, es decir, ciudadanos en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral y que no realizan y no buscan alguna actividad económica, lo que representó un aumento de 27.4 por ciento con respecto de los 5.9 millones que se registraron en marzo de 2020, antes del severo confinamiento y del cierre de industrias no esenciales por la pandemia.

En los pasados 16 meses se incrementó el número de activos desanimados , es decir, de personas que no acuden al mercado laboral porque creen que las condiciones de la economía mexicana no les permitirán encontrar un empleo.

La Enoe, que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), especificó que de la población que no está dentro de la económicamente activa, la disponible para trabajar que ha desistido de buscar empleo pasó de 115 mil 774 antes del confinamiento por la pandemia a 192 mil 326 al cierre de julio del presente año. En tanto, la disponibilidad para trabajar que no busca empleo por considerar que no tiene posibilidades, subió de 5.78 millones a 7.32 millones de personas.

Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis de Monex, explicó que el mercado laboral afronta un fenómeno poco usual, pues los hogares están ante el reto de haber visto reducidos sus ingresos por la pérdida del empleo, al tiempo que, sobre todo las amas de casa, deben permanecer en el hogar para el cuidado de los hijos.