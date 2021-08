De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 31 de agosto de 2021, p. a12

La leyenda de la natación paralímpica Teresa Perales está a una medalla de empatar a Michael Phelps, al ganar la plata en los 50 metros dorso clase S5, para acumular 27 preseas en seis justas veraniegas, igualando la marca del brasileño Daniel Dias, a pesar de que compite con una lesión en el hombro izquierdo en el Centro Acuático de Tokio.

Perales hizo un crono de 43.02 y fue superada por la china Lu Dong, con récord mundial de 37.18. La turca Sevi lay Ozturk fue tercera.

La nadadora de 44 años jamás pensó estar en la cúspide y ser comparada con Michael Phelps, en un deporte que inició hace un cuarto de siglo tras desarrollar una neuropatía que afecta el sistema nervioso y provoca la pérdida de movilidad en las piernas en tres meses.

Siempre había practicado otros deportes como el karate, no aprendí a nadar cuando era niña. Entonces, puedes imaginar cómo fue al principio. Luego lo disfruté y me di cuenta de que quería hacerlo todos los días. Lo que no sabía era que iba a ir a los Juegos Paralímpicos seis veces , cuenta la abanderada española en el portal de la organización japonesa.