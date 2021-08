De La Redacción

Martes 31 de agosto de 2021, p. a10

En su sexta participación paralímpica, Perla Patricia Bárcenas hizo todo lo posible para añadir otra medalla a su cuenta personal y se despide con un cuarto lugar en la división de +86 kilogramos en powerlifting, un resultado del que se siente satisfecha luego de haber superado el Covid con toda su familia en 2020.

El estar viva es una gran lección que me dejó esta enfermedad (del coronavirus) y también llegar a Tokio , señaló la monarca de los Juegos Parapanamericanos en Lima 2019, al lograr un levantamiento de 135 kilogramos en la cita japonesa.

No sé si llegue hasta París 2024, no he pensado en el retiro, es algo que tendré que meditarlo. Yo sigo adelante, soy muy inquieta , dijo la pesista de silla de ruedas, quien cuenta con tres medallas paralímpicas: una plata en Sidney 2000 y dos bronces en Pekín 2008 y Londres 2012.

El ganador de bronce en Río 2016, José de Jesús Castillo, concluyó en el quinto puesto de la categoría -107 kilogramos al realizar sólo un levantamiento de 200 kilos y fallar dos intentos en 231 en el Foro Internacional.

Los nadadores Ángel de Jesús Camacho (3.01.50) y Gustavo Sánchez (3.09.78) concluyeron quinto y sexto en la final de 200 libre S4.