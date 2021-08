Después de un año y dos meses de haber atendido indicaciones para trabajar desde casa, tenemos la impresión de este libro , concluye Pérez en la presentación de Primera línea: crónicas y poemas escritos por personal de salud.

Un taladro en mi mente

(fragmento)

¿Y si Mariana me contagió? ¿Si soy un caso positivo asintomático? ¿Y si ahorita no tengo síntomas pero más tarde sí? ¿Y si ya contagié a alguno de mis familiares? Aunque no tengo síntomas, uno no puede dejar de pensar cosas. La mente es muy fuerte y me hace imaginar catástrofes que ocurren por mi culpa. Y si ocurrieran, ¿podría perdonármelo? ¿Podría vivir con ello? Nadie más que yo conoce la respuesta: no.

En la recepción de la clínica hay un cartel que dice: Antes de faltarnos al respeto, reconsidere qué conductas lo trajeron hasta aquí .

Suena duro, pero a veces ciertas preguntas son difíciles. ¿Qué conductas lo trajeron hasta aquí? Cada uno conoce su respuesta. ¿Y en mi caso? Soy consciente de que todo este tiempo me he cuidado mucho, varias veces al día me lavo las manos con agua y jabón, guardo la distancia con mi familia y no salgo más que para trabajar y comprar víveres. Sin embargo, a pesar de todas esas precauciones, hay otra pregunta que taladra mi mente. La pregunta es si todo esto valdrá la pena.

Abel Alejandro Luna García. Enfermero en las unidades temporales de atención a pacientes con Covid-19

Mi año de internado

(fragmento)

Hasta que, finalmente, llegó el momento que demostraría la gravedad de aquello con lo que lidiábamos. Un día, los doctores regresaron de tomar muestras. Sus caras exhibían decepción, tristeza y coraje. Eran caras que no se olvidan. Cuando preguntamos qué había pasado, nos contaron que una joven de 29 años apenas había entrado como sospechosa. Se le tomó la prueba, pasaron los demás pacientes y, mientras tanto, la notaron rara. Cuando empezó a boquear , notaron que nadie le había tomado signos vitales ni se había acercado a hacerle alguna pregunta, así que le pidieron a un doctor que la revisara. Él mencionó que le avisaría a sus familiares y, antes de que nadie se diera cuenta, ella murió. Cuando lo contaron, se me puso la piel de gallina. Sentí una presión en el pecho y vi el miedo de los médicos y del personal de enfermería. Me sentí muy triste y me dieron ganas de llorar, algo que no puedes hacer porque estás en el área de trabajo y no eres la única persona con ese sentimiento. Yo sé que es muy fácil echarle la culpa a ese doctor, pero nadie sabe lo que se siente cargar con una muerte. Me sentía enojada con él, aunque no tenía ningún conocimiento de lo que sucedía en Urgencias, no estaba en el área de batalla, no sabía ni cuántos pacientes había. En ese momento no pensé en nada más, sólo tenía miedo.

Alexia Celic Loyola Rayo. Doctora egresada de la FES Iztacala de la UNAM

Aun con la ciudad vacía

los días parecen

llenos de ruido y desconcierto.

Siento cómo algo se aproxima.

Es entonces cuando el miedo

no es una palabra sin sentido.

Al salir verifico la careta,

el deseo de protección.

Mi realidad pasa desapercibida.

Cumplo mi función como una

autómata.

La muerte preparó su entrada

a través del viento.

Perdimos el rostro

y nuestros cuerpos se pintaron

azules.

Ya no se usa

despedirse.

Soy como esos cuerpos

sin ataúd.

Las pesadillas me visitan

y dejan su desorden.

Hoy me encontré en los

vestidores

con los ojos mojando el

cubrebocas.

Hoy me encontré

y, llorando,

no pude llevarme las manos a la

cara.

María Teresa Atilano Mendoza. Trabajadora social