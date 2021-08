Se dio cuenta de que estaba escribiendo de segunda mano y resolvió que se podía transformar en un testigo de primera mano mediante la novela. Ahí no tenía la responsabilidad del periodista que no había estado ahí, sino la del novelista que siempre está en todas partes y que puede recurrir a distintas voces para contar esta historia .

El inspector Morales entra de cabeza en el escenario político. Regresa del exilio después hacia una circunstancia que no puede ser sino política, y la enfrenta ya no sólo como investigador, sino como alguien que se vuelve su víctima. Aquí las reglas se han deformado y es la realidad política la que invade la novela .

▲ Ramírez quiere mostrar en la novela la decadencia de una idea revolucionaria que progresó en Nicaragua en los años 80 y los frutos finales, oscuros, de la dictadura que vive el país hoy día , comentó en entrevista. Foto Daniel Mordzinski

Menciona que escribió la novela “en la doble tensión del momento: lo que en Nicaragua no había terminado de ocurrir en términos políticos y lo que estaba ocurriendo con la pandemia, que era un mundo sumamente extraño.

“Entre las reglas del novelista, que yo siempre he respetado, es tomar distancia emocional de los hechos. No ayuda que uno se meta con sucesos de ocurrencia inmediata y que todavía no están resueltos, de manera que para mí era un gran desafío escribir una novela sobre acontecimientos tan recientes. Tenía que buscar esta forma de contención que me llevara a esta especie de neutralidad que el novelista debe tener frente a lo que narra, sean hechos muy violentos o que lo violenten a uno mismo.

Otro elemento de la convención que me parece muy importante era el del humor; es decir, rodear a los personajes, acorazarlos con el humor y evitar que todo se desbarranque por el camino de la emoción patética, que lo puede llevar a uno fácilmente al camino de la retórica.

Sobre el lenguaje oficial consignado en la novela, señala que “es totalmente orwelliano, porque las palabras significan lo contrario, como el Ministerio de la Paz en George Orwell, que se dedicaba a promover la guerra. Cuando se habla de paz, amor y cristianismo hay que entender exactamente lo contrario. Es un lenguaje pervertido en una dictadura de derecha envuelta en un ropaje de izquierda.

La ley, por ejemplo, de traición a la patria y de defensa de la soberanía nacional, pudo haber sido firmada por Benito Mussolini. Proclama el ultranacionalismo y la defensa de la nación contra la agresión extranjera, y considera traidores a todos los que se alinean con un enemigo bastante abstracto. Lo curioso es que no establece pena de cárcel y, sin embargo, la mitad de los 30 nuevos prisioneros, candidatos y dirigentes están presos por violarla .

Sergio Ramírez sintetiza: Lo que la novela quiere mostrar es la decadencia de una idea revolucionaria que progresó en Nicaragua en los años 80 y los frutos finales, oscuros, de la dictadura que vive el país hoy día. Es una situación todavía no resuelta y no sabemos cómo va a terminar esta historia .