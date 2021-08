U

n partido político es una asociación de ciudadanos con un fin compartido; se distingue de otras agrupaciones básicamente por la naturaleza del fin que persigue, que como todos saben, es asumir el poder en una comunidad, el Estado, la nación –en primer lugar–, pero en cualquier agrupación; se hace política en el mundo de los negocios, en el deporte, en las iglesias y hasta en las escuelas. Para nadie es un secreto que participar en política es una de las actividades principales en nuestros días.

Los partidos son agrupaciones de personas, pero no conglomerados; tienen estructuras internas, jerarquías, prácticas comunes y pautas conceptuales compartidas, al menos en lo esencial; se trata a veces de verdaderas instituciones y otras de híbridos sociales que no es fácil identificar o poner en un casillero determinado.

Se trata de organizaciones que cabalgan entre lo público y lo privado; no tienen funciones de gobierno, pero su objetivo es que algunos de sus integrantes, en especial sus líderes, se incorporen a los cargos públicos, obtengan posiciones en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, ganar elecciones o que sean designados por los que llegaron antes a los cargos. También en el Poder Judicial se hace política, pero como sucede en México y en otro muchos países, los jueces y magistrados, aun cuando ejercen el poder, no se eligen por votación popular. Entonces, los partidos políticos, sin dejar de tener algún interés, no colocan a este poder dentro sus prioridades, para decirlo en lenguaje popular, el Poder Judicial se guisa aparte; sin duda, este poder, el de los jueces, también es un colectivo identificable pero extrañamente, al menos en México, se encuentra casi siempre al margen de las luchas políticas abiertas y públicas; sus cargos se obtienen, pero no según las reglas formarles o informarles que rigen a los otros poderes. Por eso los partidos, al menos hasta ahora, no les han prestado mucha atención.