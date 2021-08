Ap, Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 30 de agosto de 2021, p. 12

Washington y Atenas., Miembros de juntas escolares en todo Estados Unidos están renunciando a sus cargos debido a la polarización sobre el uso de mascarillas contra el Covid-19, la necesidad de vacunar a los niños o la enseñanza de temas raciales.

Los miembros de dichas juntas son generalmente voluntarios, ex docentes o padres que se declaran dispuestos a ayudar a fijar normas educativas, elegir al superintendente o aprobar el presupuesto.

Pero en tiempos recientes, las reuniones han terminado en choques a gritos e intercambios de insultos.

En Nevada, un miembro de la comisión educativa renunció en medio de ofensas y acosos, y confesó luego que llegó a pensar en suicidarse.

En Virginia, una integrante de la junta escolar renunció al acusar que las decisiones sobre las mascarillas se estaban tomando por pura política.

En Wisconsin, la situación se tornó tan tensa que un voluntario temió que alguien le fuera a navajear los neumáticos de su carro.

En su carta de renuncia como integrante de la junta escolar del distrito Oconomowoc en Wisconsin, Rick Grothaus se quejó de que el ambiente se había vuelto tan tóxico que se me hace imposible ejercer mis labores .

Cuando me incorporé a la junta, yo sabía que iba a ser difícil , declaró Grothaus recientemente por teléfono, pero no estaba preparado para unos choques tan vitriólicos, especialmente ahora cuando la pandemia ha hecho que la gente asuma posiciones tan extremas. Realmente, se me hizo imposible hacer mi trabajo .

Grothaus renunció el 15 de agosto junto con otros dos miembros de la comisión, entre ellos Dan Raasch, quien confesó tener miedo de que le estropearan su vehículo.

Chip Slaven, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Juntas Escolares, afirma que no hay evidencias concretas de renuncias masivas de ese tipo de entidades, pero tanto él como diversos voluntarios contactados por la agencia de noticias Ap admitieron que la polarización política se ha colado a las juntas escolares, y que ello les ha hecho difícil, si no imposible, hacer sus trabajos.

En Vail, Arizona, los participantes en una asamblea reciente se turnaron para denunciar a los miembros de la junta por el uso de cubrebocas, las vacunas y la enseñanza de temas raciales... a pesar de que ninguno de esos temas estaba siquiera en la agenda.