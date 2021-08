Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 30 de agosto de 2021, p. 4

San Cristóbal De Las Casas, Chis., A petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador de Morena, Ricardo Monreal, propuso a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una mesa de diálogo para el 2 o 3 de septiembre, informó el dirigente regional Fabián Ruvalcaba Duarte.

En entrevista, explicó que el viernes cuando permanecía en su camioneta sin poder ingresar a la Séptima Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, López Obrador le marcó por teléfono a Monreal y le dijo que arreglara el problema con la CNTE, ya que él no iba a ceder a chantajes .

Poco después, Monreal se comunicó con Alberto Mirón y le pidió que hiciera el puente para comunicarse con el profesor, quien se recupera del contagio de Covid-19”.

Ruvalcaba Duarte, quien forma parte de la comisión de enlace con organizaciones sociales en la región Lagos, señaló que después de la llamada del senador a Gómez Bahamaca se reunió el pleno de la sección 7 para analizar la propuesta de que la mesa puede realizarse el 2 o 3 de septiembre con la petición de que no hubiera más manifestaciones durante la gira del presidente por Chiapas .