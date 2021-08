Esto sucedió durante mucho tiempo, pero la gente al final entendió que esta era la vía. Triunfa nuestro movimiento y ellos se quedan sin argumentos y ahora tienen que repetir y repetir que somos iguales que los que estaban antes, porque si no ¿cómo justifican el que su actitud política no haya triunfado? , expresó.

Para llegar al último de los ocho actos programados en el estado en su gira requirió atravesar un nuevo retén de docentes. Ahí recordó que cuando fue candidato, un sector de la CNTE en la entidad quemaba urnas porque no estaban de acuerdo con la vía electoral y convocaban a no votar.

Por ello indicó que es un asunto político, e incluso politiquero porque “los dirigentes –no los maestros– del SNTE en Chiapas tienen diferencias con el gobernador (Rutilio Escandón) que no tenían con el gobernador anterior, que se llevaban muy bien y que en una de esas se siguen llevando bien”.

En un mensaje en el que lejos de verse molesto, se le vio relajado, casi sonriente por momentos, consideró que para dejar mal al gobernador, el morenista Rutilio Escandón, y aprovechando la presencia de la prensa nacional, vieron la oportunidad de hacer actos de provocación.

Fue entonces cuando reiteró su llamado a la dirigencia para consultar a sus bases, porque se supone que es un movimiento democrático y es la mayoría la que decide.

Yo pido a los maestros de Chiapas que analicen este asunto, que lo reflexionen bien. Y repito, no creo que haya habido un presidente que haya tratado con tanto respeto a las maestras y a los maestros de Chiapas .

Al relatar una anécdota de Benito Juárez, agregó: El presidente de México no puede huir. El presidente de México no puede ser rehén de nadie. A lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie . Si hiciera compromisos en esas circunstancias, no tendría yo autoridad moral ni política , recalcó.