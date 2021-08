Este lunes 30 de agosto no se regresa a una escuela del juego, de la convivencia con los compañeros, porque se impone el aislamiento, la protección individual, el temor al otro. Con este regreso forzado, cuando no hay condiciones sanitarias para hacerlo, se implanta una escuela en la que el juego y el proceso social están cancelados , afirmó Marcelino Guerra, profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Ajusco.

En estas condiciones, sin un diagnóstico claro, no sólo del estado de las escuelas, sino de las propias comunidades escolares, porque más de la mitad de los niños enfrentan riesgos de comorbilidades por obesidad y sobrepeso, la decisión de un regreso masivo general es poco prudente y muy riesgoso , destacó Teresita Garduño Rubio, pedagoga y directora de la Escuela Activa Paidós.

Regreso inédito

Maestros y directores frente a grupo destacaron que el ciclo escolar 2021-2022 inicia en condiciones inéditas, no sólo por las restricciones y la aplicación de protocolos sanitarios, también porque existe un clima de enorme incertidumbre .

Pedro Hernández, director de la primaria Centauro del Norte, señaló que hay temor por el riesgo de posibles contagios, pero también un deseo de docentes y directivos de volver a las aulas, pero al mismo tiempo sabemos cómo están nuestras instalaciones, y lo que pueden implicar para la posibilidad de tener un brote .

Abelardo Correa, maestros de secundaria, destacó: volvemos a una escuela que se convertirá en una cárcel, donde los alumnos no se van a poder tocar, los vamos a tener que vigilar para que no se quiten el cubrebocas, no intercambien cuadernos, plumas, gomas. No tendrán recreo y no podrán jugar o comer juntos .

Francisco Bravo, director de la escuela primaria Leonardo Bravo, destacó que se perdió una oportunidad de construir una verdadera autonomía para las instituciones educativas. La SEP nos deja las responsabilidades, pero en un marco donde las decisiones de cuándo, cómo y en qué condiciones volver ya fueron impuestas por la autoridad educativa, sin considerar las condiciones de cada escuela .

El regreso a los colegios es heterogéneo en el territorio nacional, pues que hay entidades, como Nuevo León, donde se anunció que sólo 3 por ciento de sus planteles (99) regresan de forma presencial. Otros estados optaron por implementar un regreso en tres modalidades: virtual, presencial y mixto.