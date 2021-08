U

n nuevo ciclo lectivo se inicia hoy, tras año y medio de interrupción de las clases presenciales debido a la pandemia. El necesario regreso a las actividades escolares ocurre, es cierto, con incertidumbres, condiciones no necesariamente propicias e incluso con descontentos de familias y profesores, por lo que es previsible que no todos los planteles retomen las actividades previas al Covid-19, o que no lo hagan a plenitud, y sobre la marcha deberán resolverse numerosos asuntos pendientes en muchos ámbitos.

La preocupación sanitaria ante la reactivación de las clases presenciales parece ser la menor de las preocupaciones. A estas alturas de la reactivación, los estudiantes participan ya en un sinnúmero de actividades sociales, por lo que la escuela no debe ser un foco importante de infecciones, a condición de que se observen las medidas sanitarias bien conocidas: sana distancia, lavado frecuente de manos y uso de cubrebocas. Con la gran mayoría del personal educativo ya vacunado, y ante los datos científicos que indican una peligrosidad mínima del Covid-19 en personas menores de 18 años, las autoridades sanitarias han aprobado, en consecuencia, la vuelta a las aulas.

Más preocupante es el hecho de que las directrices emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las instancias correspondientes en las diversas entidades adolecen de precisión y de procedimientos claros ante diversas circunstancias adversas –como la falta de condiciones de higiene en numerosos planteles, particularmente en lo que se refiere a la falta de agua potable– y ante eventuales brotes de SARS-CoV2 en centros escolares.