No estoy seguro de estar listo , admitió Charles Fields, quien en ese momento aún llevaba al interior de su casa sus muebles de jardín, pero tendremos que enfrentarlo .

No hay duda de que los próximos días y semanas serán muy difíciles , comentó el gobernador Edwards, al añadir que algunas personas deberán permanecer en refugios hasta 72 horas.

Cientos de millas de nuevos diques se construyeron alrededor de Nueva Orleans tras la devastación de Katrina, que tocó tierra el 29 de agosto de 2005 –hace 16 años–, inundando vecindarios históricamente habitados por negros y provocando la muerte de más de mil 800 personas.

El gobernador Edwards advirtió que Ida será importante prueba para el sistema de prevención de inundaciones del estado que fue expandido tras el devastador paso de Katrina.

Explicó a CNN que se estima que cientos de miles de residentes ya salieron de la zona de riesgo.

La tormenta trae varias dificultades retadoras para nosotros, con los hospitales llenos de pacientes de Covid-19 , agregó.

El estado sureño, con una baja tasa de vacunación, ha estado entre los más golpeados por la pandemia del coronavirus. Con 2 mil 700 hospitalizaciones contabilizadas al sábado, sus niveles están cerca de los más altos de la pandemia.

El hospital Lady of the Sea, en la municipalidad de Lafourche, cerca del punto en que Ida tocó tierra, reportó daños extensos en el techo. Todos los pacientes y personal están bien en este momento; aunque nuestro hospital sufrió daños importantes , indicó la directora general del nosocomio, Karen Collins, en un mensaje publicado en Facebook. El hospital no tenía servicio telefónico.

Una vez que sea seguro, serán desalojados los pacientes , sostuvo Aly Neel, portavoz del departamento estatal de Salud. Al cierre de esta edición se desconoce el número exacto de pacientes involucrados.

Lluvias de entre 25 y 46 centímetros son esperadas en el sur de Luisiana hasta hoy, e incluso de un poco más en algunas zonas.

La Casa Blanca dio a conocer que agencias federales desplegaron más de 2 mil trabajadores en la región, incluidos 13 equipos urbanos de búsqueda y rescate, junto a suministros de comida y agua, así como generadores eléctricos.

Autoridades locales, la Cruz Roja y otras organizaciones prepararon docenas de refugios para 16 mil personas, añadió la Casa Blanca.

Los planes para hacer frente al huracán y activar los refugios se han visto complicados por el Covid-19.

Biden, quien declaró el estado de emergencia en Luisiana, apremió el sábado a que cualquier persona que esté en los refugios porte cubrebocas y mantenga la distancia de seguridad.

Ida había tocado tierra el viernes por la noche en el oeste de Cuba con categoría 1, dejando daños materiales y cortes de energía, informó el diario Granma. El presidente Miguel Díaz-Canel realizó una visita a la Isla de la Juventud, donde golpeó el huracán, y dialogó con pobladores de las comunidades más perjudicadas por la falta de electricidad.

Los científicos han advertido sobre un aumento en la cantidad de ciclones fuertes a medida que la superficie del océano se calienta debido al cambio climático, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras del mundo.