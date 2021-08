De La Redacción

Lunes 30 de agosto de 2021

Lee Scratch Perry fue de los iniciadores del llamado reggae roots y el dub. Abrió esos ritmos de Jamaica hacia nuevos rumbos internacionales.

Los medios jamaiquinos informaron que murió ayer a los 85 años de edad en un hospital en Lucea, al norte de Jamaica. Aún no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento. Andrew Holness, primer ministro del país, envió profundas condolencias a la familia de Perry.

La obra de Perry estableció las raíces del sonido reggae que Bob Marley hizo mundialmente famoso, mientras que su producción de dub, con su inquietante uso del espacio y el eco, tendría una profunda influencia en el post-punk, hip-hop, música de baile y otros géneros.

Lee Scratch Perry, ganador del Grammy 2002 como mejor disco de reggae llegó a tocar en México. Impulsor de Bob Marley and The Wailers en sus primeros tiempos, hizo retumbar las paredes del centro de convenciones de Tlatelolco y lo hizo junto con otro loco: Mad Professor.

Del dominó a la música

Jugador profesional de dominó y bailarín, comenzó su carrera musical a finales de los años 50. Su pasión lo llevó a trabajar en los principales estudios de grabación de Kingston donde se formó como cazador de talentos, ingeniero, cantante y productor, y años más tarde lo impulsó a fundar la banda The Upsetters, así como el sello discográfico Black Ark Records donde grabaron los que más tarde serían los grandes exponentes del reggae mundial como Bob Marley and The Wailers, Max Romeo, The Heptones y Junior Marvin, entre otros, escribió en La Jornada el músico Gerardo Pimentel, conocido como Zopi.

En los años 60, cuando Marley y su grupo trataban de salir del círculo de canciones exitosas pero cero regalías, entró en acción Lee Perry, quien se deslumbró con el talento del joven, nacido en Nine Mile. De su intervención como productor llegaron éxitos tan grandes como Soul rebel, Duppy Conqueror, 400 Years y Small Axe, que según la biografía de Marley, escrita por Montaña Vásquez, marcaron la diferencia respecto de la música jamaiquina del momento y supusieron un claro indicio de lo que llegaría a ser el futuro del reggae. De paso, el que por entonces era un seguidor a ultranza de Rastafari, animó y condujo a Bob por el camino que marca la fe .