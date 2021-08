En los procesos sociales de la envergadura de lo que ha significado la pandemia desde finales del primer trimestre de 2020 hasta ahora; sin olvidar que el proceso de vacunación exige más dinamismo y que surgen nuevas variantes del virus, es cuestionable que las condiciones para una expansión puedan recrearse. Volver a la situación prexistente debe descartarse de manera tajante. Se requiere un ajuste expansivo. En la situación de este país, la contención no es deseable, tampoco prudente.

En el caso de la población económicamente activa, en el segundo trimestre de este año volvió al nivel que tenía en el cuarto trimestre de 2019. Pero la ocupación ha crecido más en el segmento de los no afiliados que en el de los empleados formalmente; persiste la subocupación (trabajar menos horas de las requeridas para la subsistencia), los ingresos tienden a ser de menor cuantía y las mujeres resienten más estas condiciones que los hombres.

Según los datos oficiales hay en el país 37.8 millones de trabajadores, de ellos 22 por ciento ganan un salario mínimo, 42 por ciento hasta dos, 14.5 por ciento hasta tres, 6.6 por ciento hasta cinco, 2.1 por ciento más de cinco, y 12 por ciento de los trabajadores no están especificados. Esta es una señal de la situación del mercado laboral.

Dos de cada tres trabajadores ganan el equivalente hasta de dos salarios mínimos. El problema es estructural y se se asocia con el bajo crecimiento de las últimas tres décadas, además de que se agrava con cada periodo de caída de la tasa de expansión del producto.

Entre las empresas, el segmento más castigado es el de las Pymes: muchas han desaparecido, las que permanecen no tienen acceso al crédito, aunque la información indica que trabajan con mayor nivel de endeudamiento. Una parte relevante de los empleos recuperados se dan en los micro negocios. Esto debería llevar a una evaluación más precisa de este sector de la economía y de su papel en la vida de las comunidades en todo el país.

El Banco del Bienestar ha recibido muy cuantiosos recursos presupuestales y fracasó en su objetivo de apoyo a ese enorme conjunto de la población que vive de su trabajo y arriesga su exiguo capital familiar. Estos asuntos también se deben plantear explícitamente en las evaluaciones agregadas que se hacen de la situación económica actual.

Uno de los propósitos esenciales de la política pública es generar el mayor nivel posible de empleo bien remunerado y con prestaciones. Para eso es crucial elevar el nivel de la producción. Pero ese no parece ser el objetivo, como lo muestra el monto y la asignación de los fondos públicos y el bajo nivel de la inversión por parte del gobierno.

Aún no se sabe si en esta segunda mitad de la administración se modificarán los criterios acerca del uso de los recursos disponibles. No hay todavía señales claras del nuevo secretario de Hacienda, la incógnita deberá despejarse lo más pronto posible, pues el tiempo se agota y las expectativas de crecimiento económico no se van a cumplir. Hoy, además, el escenario está marcado por presiones inflacionarias y de las tasas de interés.