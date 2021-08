De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 30 de agosto de 2021, p. 4

La corredora Mónica Rodríguez batió el récord mundial en los mil 500 metros T11 con 4.37.40 minutos para llevarse el oro y darle a México su medalla número 100 en la historia del deporte paralímpico.

La jalisciense invidente y su guía Kevin Aguilar hicieron trizas la marca anterior que pertenecía a la china Jin Zheng de 4.38.92, impuesta en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

La presea de plata fue para la sudafricana Louzanne Coetzee (4.40.96) y la keniana Nancy Chelangat Koech obtuvo el bronce (4.45.58).

Por su parte, la judoca Lenia Ru-valcaba ganó la tercera medalla paralímpica para su colección sin poder defender con éxito el cetro de la categoría en -70 kilogramos.

Me voy con bronce, desafortunadamente no fue el oro que yo quería, pero con todo mi corazón es-tá aquí este resultado y estoy contenta porque no me voy con las manos vacías , expresó.

La jalisciense, quien padece debilidad visual, derrotó por ippon a la turca Raziye Ulucam para subir al podio, luego de su victoria en combate previo contra la griega Theodora Paschalidou en el repechaje.

Ruvalcaba, de 35 años, perdió en cuartos de final con Ina Kaldani, de Georgia, quien accedió a la ronda por el título y sucumbió frente a la brasileña Alana Maldona, la nue-va campeona.