staba todavía en mis 13 el año que todo cambió. Como los chavitos de buena parte de la tierra urbana, me sumergí en lo que yo entendía como rocanrol, placentero, en onda, juguetón, más bien trivial. Las buenas rolas de la Ola Inglesa sonaban en español con bandas locales tipo los Belmont y lo poco que sabíamos de Dylan era por Peter, Paul y Mary. La novedad eran los Monkees, pioneros del bubble gum (o rock basura). En esas, tuve una revelación. En casa de un fugaz amigo dos o tres años mayor, alguien puso un disco de 45 revoluciones por minuto que era la novedad. De los Rolling Stones. La portada los mostraba espantosos, malignos, oscuros.

No que no supiera de ellos, los de Satisfacción y A través de las lágrimas, pero fue al escuchar Ruby Tuesday cuando descubrí que el rock era mucho más. Y en el lado B, Let’s Spend the Night Together, con la fama de estar prohibida en las radiodifusoras de Estados Unidos, pero no en las frecuencias de Radio Capital. Ahí estaba todo. Belleza y desafío, poesía e insolencia, ritmo y melodía, sexo, drogas y rocanrol. Un beat tan preciso que, como en el jazz, su fuente podía pasar desapercibida. El tam-tam secreto de la sección rítmica de los Stones: Bill Wyman y Charlie Watts.

La transformación del rock en arte venía sucediendo desde 1966, Revolver y todo eso. En 1967 me vine a enterar. Me nació una pasión muy de mi generación por el rock, un de pronto océano de posibilidades sonoras y sensoriales completamente nuevo. El epicentro estaba en Inglaterra, donde los proletarios blancos se hicieron los negros y la gente entendió qué implicaban y permitían las canciones de Bob Dylan. Bandas y solistas se entre-perseguían y odiaban, se pachequeaban y revolvían, llenándonos la cabeza de ideas e imágenes. Aquello rápidamente evolucionó a Cream, Traffic, King Crimson, Pink Floyd, Procol Harum, David Bowie, Led Zeppelin y todos los que ustedes saben. Se alcanzó una calidad sonora tal que hasta los celosos melómanos clásicos de las generaciones anteriores tuvieron que apechugar con el Sargento Pimienta, aunque el rock no buscara esa clase de respetabilidad.