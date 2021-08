Para los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el tiempo quedó suspendido. Desde la noche trágica de Iguala, ya no hay molienda de caña para el chilote, ni producción de panela. La milpa está triste, las plagas carcomen su corazón y el ventarrón quiebra su tallo. Con el trago amargo de la incertidumbre y el dolor, no hay ganas para cortar las piñas, ni ánimo para la molienda. Nada mitiga las penas. El cempasúchil y la mano de león, se ponen en el altar para no olvidar a los ausentes y esperar del cielo un milagro. En la Montaña, el café no tiene precio, la jamaica no se vende y el hambre arrecia.

En cada color de los bordados, las madres trazan el caminito secreto y mágico para tejer una flor radiante. En cada borde está el recuerdo del hijo amado. La vista fija no deja de pensar en su retorno. Para contener la angustia y la desesperación, cada puntada es como una palpitación del corazón ausente que da templanza. Bordar, es tejer su rostro, escribir su nombre, dibujar su sonrisa, sentir su presencia, tocar sus manos y contemplar sus ojos. Las lágrimas y el silencio parecen detener las manecillas del reloj. Es el c ontinuum de una vida inerte, donde todas las noches son 26 y los días son 27. Un presente eterno marcado por la ansiedad, la indignación y la pujanza.

En tiempos del Covid, para los padres, no hay peor virus que la impunidad e indolencia de las autoridades. Su insensatez ante el sufrimiento y su aletargamiento para ejercer las órdenes de aprehensión carcomen el alma. A pesar del confinamiento no hay reposo. Las enfermedades, desatendidas por el sector salud, disminuyen sus fuerzas, pero no doblegan su espíritu combativo. Su heroica lucha se da en todos los frentes; resisten ante las penurias económicas, batallan contra sus males físicos y atienden la familia que, a siete años, sigue esperando el retorno del hermano. Para el poeta Isidro Burgos, Ayot-zinapa fue su sueño de justicia y la fuente de su inspiración.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan