C

uando se habla de la inutilidad para la sociedad humana de las organizaciones conocidas como OTAN, OEA, FAO y Banco Mundial y las relaciones comerciales, entre otras, aparentemente estamos hablando de cosas diferentes. Sin embargo, las instituciones que han sido creadas y defendidas por quienes se han servido de ellas, persiguen un objetivo primordial muy claro: apoyar la política dominante de los países capitalistas.

En la segunda decena del siglo XXI, el líder global no parece ser ya la todavía nación más rica del mundo: Estados Unidos, que no podrá sostenerse como lo ha hecho hasta la fecha, pues es el país más endeudado del planeta y en él crece la mendicidad, la inseguridad social y la incertidumbre en cuanto a su industria militar, que es una de las más importantes para su economía.

Estados Unidos compite con China, en lo comercial, con aparentes ventajas para las naciones que se asocian con Washington. porque no tiene que brindar a sus clientes ningún beneficio real o efectivo. China ofrece apoyo (con ganancias, por supuesto) a otras naciones. Y Estados Unidos ha ido a quitarle recursos a los países que ha dominado económica y políticamente.

China puede influir en un mercado, o dominarlo esta frase se ha convertido en una constante y en una identificación para la nación asiática.

El gobierno de Xi Jinping está abierto a las negociaciones con cualquier país sin importar su ideología. Incluso, ha insistido en dialogar con el presidente estadunidense en turno. Actualmente, China ha ganado en un plano que por muchos años parecía sólo le pertenecía a Estados Unidos, hablamos de la capacidad de convocatoria en el asunto financiero.

Por lo pronto, el presidente Xi continúa insistiendo en llegar a acuerdos, en fortalecer lazos que sólo tienen que ver con la participación global sin que reciban órdenes de ninguna otra nación. Una de las metas es guardar un equilibrio en la demanda y en la oferta.

Durante el reciente Foro de Boao para Asia, en abril pasado, el llamado del mandatario chino fue ampliar las relaciones con las empresas estadunidenses. Al foro asistieron empresarios de Estados Unidos, dueños de las reconocidas firmas Apple Inc., Tesla Inc., Blackstone Group Inc y Bridgewater Associates.