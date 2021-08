Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 29 de agosto de 2021, p. 12

El síndrome de Turner es un trastorno genético que no es tan inusual, pues lo experimentan una de cada 2 mil 500 recién nacidas, señalaron endocrinólogos, quienes advirtieron que 90 por ciento de las niñas (con el padecimiento) no se detectan a temprana edad .

En el contexto del Día Mundial del Síndrome de Turner (28 de agosto), explicaron que la falta de diagnóstico temprano se debe a que se minimizan algunos datos clínicos como la talla baja y otros pasan inadvertidos por ser muy sutiles . Se estima que esta condición afecta a 28 mil mexicanas.

En conferencia de prensa virtual, Mario Molina, endocrinólogo pediatra del Hospital Infantil de México, y Horacio del Olmo, gerente médico de la Unidad de Endrocrinología del laboratorio Merck, remarcaron la necesidad de un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, sobre todo de la talla baja, en el síndrome de Turner y los problemas de fertilidad.

Aunque prevalece el diagnóstico tardío, cada vez llegan más de manera temprana, y es que se puede detectar desde la etapa fetal, pero existe la otra cara de la moneda, en donde todavía es frecuente encontrar que llegan niñas hasta por sus propios medios, porque el especialista no pudo dar con el diagnóstico; entonces tenemos que hacer mucha difusión, a pesar de que muchas veces el diagnóstico es evidente .