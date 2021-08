Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 29 de agosto de 2021, p. 10

A 11 años de que Mexicana de Aviación cesó operaciones no se vislumbra que vuelva a volar y tampoco que se generen las liquidaciones y el pago de pensiones justas, porque no hay de dónde obtenerlas , consideró Fausto Guerrero, líder de la Asociación de Trabajadores y Ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM).

Dijo a La Jornada que la negativa de los gremios a la cooperativa que proponía el gobierno federal fue un desaire. Era una ruta para darle una salida digna al tema de Mexicana de Aviación, a sus trabajadores y jubilados .

Explicó que los bienes de la aerolínea son de todos nosotros, interpusimos un juicio y ganamos, y los embargamos , pero sólo la AJTEAM se pronunció por crear la cooperativa Mexicana de Aviación con esos bienes. Los sindicatos de pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y trabajadores de confianza consideraron que no era posible, porque todos esos bienes están en litigio.

No obstante, tras el rechazo, el gobierno federal decidió continuar con el proyecto de la cooperativa o cooperativas, pero “ya sin los bienes de la empresa, con un grupo de compañeros trabajadores, emprendedores de todas las áreas de Mexicana de Aviación.

Estas cooperativas no tienen nada que ver con las liquidaciones de trabajadores ni con el pago de las pensiones, porque así lo decidieron las dirigencias sindicales .