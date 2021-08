A la vez, rechazaron ser una mafia o apoyar a la derecha porque nosotros venimos desde abajo , y aseguraron que no tienen ninguna intención de agredir al Presidente ni física ni moralmente .

En ese momento el mandatario bajó la ventanilla de su camioneta y respondió ante la petición de una nueva mesa: no se puede, si no hay respeto, no , tras lo cual subió de nueva cuenta el vidrio. Momentos después continuó su trayecto.

Por la mañana, durante un acto en Comitán de Domínguez, a 146 kilómetros de la capital del estado, los integrantes del magisterio lanzaron consignas contra el gobierno estatal. En los tres actos en los que acudió el jefe del Ejecutivo federal ayer hubo vallas en todo el perímetro que impidieron, a quien lo intentara, acercarse o bloquear el último tramo.

A la llegada del mandatario y del gobernador al Teatro de la Ciudad Junchavín, para conmemorar los 200 años de la independencia del estado de la corona española, ya aguardaban una treintena de integrantes del magisterio. Con micrófono y una bocina, afirmaron de igual forma que no son de derecha ni intentan chantajear al Presidente.