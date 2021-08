Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 29 de agosto de 2021, p. 6

Motozintla, Chis., Gracias al respaldo del pueblo, los conservadores nos hacen lo que el viento a Juárez , sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien colocó los programas de Bienestar como la base que permite a su gobierno resistir los embates del conservadurismo.

Durante una supervisión de dichos programas realizada en una unidad deportiva de Motozintla, Chiapas, frente a autoridades federales y el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón, así como decenas de personas que se agruparon en las vallas para escuchar a lo lejos al mandatario –en un acto sin acceso a la población–, el tabasqueño conminó a que su estrategia de apoyo social quede consolidada a finales del presente año y no hasta 2024.

Apartará el tiempo, adelantó, para estar en los 2 mil 700 puntos donde se localicen las sucursales del Banco del Bienestar en el país. Es importante, dijo en un tono de instrucción, que cada una de estas instalaciones se conviertan en la base de operaciones de los programas federales. Ahí me quiero reunir con todos los promotores, los que trabajan en las comunidades, para hablar con ellos y aplicarnos a fondo para transformar , agregó.

También los exhortó: Tenemos que unirnos, nada de sectarismo ni de sentirse jefes , eso ya no rifa .

Al continuar su gira por Chiapas este fin de semana, en su estancia en esta localidad casi en los límites con Guatemala, consideró un orgullo que hasta en las comunidades más apartadas llega un apoyo.