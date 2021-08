Existe voluntad política y recursos para enfrentar la crisis, pero no podemos enfrentarla hasta no tener las estructuras para la identificación de personas.

Aunque en México se cuenta con una base de huellas en la que están más de 90 millones de personas (el Registro Federal de Electores), no ha habido esquemas que permitan potenciar su aplicación ni se ha podido vincularla con otras bases de datos. Murck resume: No hay una base de datos centralizada para el uso de la genética o del ADN. Si hay una muestra de ADN en Chiapas de una persona fallecida sin identificar y la familia es de Tamaulipas nunca se va a empatar esta información porque no hay una base de datos centralizados .

La plataforma pretende también propiciar un debate científico para intercambiar temáticas asociadas a procesos de identificación forense, señala Ruiz. En México es muy importante; se necesita muchísimo para las búsquedas que se están llevando a cabo y que requieren la intervención de arqueólogos u otras opciones técnicas, agrega.

–¿El insuficiente avance en el reconocimiento de cuerpos obedece a deficiencias técnicas o a la falta de voluntad de las autoridades?

–A nivel federal hay mucha apertura de enfrentar la crisis. Se crearon comisiones locales de búsqueda a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y mucha voluntad de Gobernación. Pero no se pueden aprovechar las huellas dactilares si no tenemos el necesario flujo de información. De lo contrario, nunca vamos a poder aprovechar esta información en las entidades con fines de identificación –plantea Murck.