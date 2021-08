Aclaración a reseña de la sección de Cultura

L

eyendo con agrado y agradecimiento la reseña que Daniel López Aguilar dedicó a la abertura de mi exposición en el Museo de la Estampa, publicada el viernes pasado en la sección de Cultura de La Jornada, me topé con un comentario mío referente a la importancia en la pintura de dividir una superficie de forma estética-agradable que me parece necesario aclarar y especificar. Creo, y siento poder sostener, que esta definición es correcta y aplicable en el caso de un diseño gráfico (un cartel, la cubierta de un libro o un anuncio, etc.) pero que, en el caso de una pintura, el artista debe crear en la superficie de su tela, con los medios visuales a su alcance, un espacio pictórico, un espacio imaginario capaz de contener un mensaje espiritual descifrable para la imaginación de quien lo contemple; una vivencia participada entre autor y espectador.

Le ruego a usted me perdone esta intromisión en su trabajo –siento no haber sido más explícito durante la entrevista–, pero considero necesaria esta aclaración y le estaría muy agradecido por publicarla también de alguna forma adecuada a su brevedad y falta de contextualidad.

Con un atento y cordial saludo,

Roger von Gunten

Valora las perspectivas sobre el regreso a clases

No hay peor enfermedad que la ignorancia y su hermana la tozudez.

Una buena parte de la gente renuente a la política del regreso a

clases, he detectado que lo hacen por un miedo visceral producto de la ignorancia, y me lo platican con el cubrebocas por debajo de la nariz.

Si los padres ni siquiera se saben proteger a sí mismos, básicamente por ignorancia que no por falta de información, es lógico que teman a los peores monstruos en el caminito de la escuela.

Un padre de familia informado, que se preocupó por estar al tanto en su centro de salud en la página web de Covid-19 (ese bicho hasta web tiene, ni yo), y de los mensajes de la Secretaría de Salud en la mañanera, sabe perfectamente: 1) que los pequeños poseen un sistema inmune virgen que les protege de suyo contra muchas enfermedades; 2) que estando ellos inoculados y todos los maestros por ley, también; 3) que han sido exhortados a llevar gel y cubrebocas; 4) que al guardar las distancias y evitar aglomeraciones el riesgo se minimiza muchísimo.

Sí, en la vida siempre hay riesgos, pero no queremos tampoco un país de tullidos que al primer brote de enfermedad corran a esconderse debajo de la cama.

En otros países del mundo, incluidos los de América Latina, ya van los niños al colegio. Es de observarse familias que dicen no al regreso, pero sí a sentarse a comer en un tianguis multitudinario donde los asistentes andan sin la menor protección. Eso no les da miedo. O que lleguen familiares a visitarlos a casa bien infectaditos y ni cuenta se den.