Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 29 de agosto de 2021, p. 24

Santiago. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague , dice el refrán, cuyo significado reprende la imprudencia del que promete ejecutar algo confiando en el plazo que se le concede, y el engaño de quienes actuando mal se creen impunes . Eso parece estar padeciendo la agotada ex Concertación, la coalición de centroizquierda que durante 20 años continuos (1990-2010) gobernó Chile tras la dictadura y cuyo ocaso luce inevitable.

No está acabada, aún le quedan fuerzas, pero su desempeño electoral es decreciente y disparejo. Por ejemplo, en las municipales de mayo ganó 129 de 346 alcaldías, pero en la elección de delegados constitucionales llegó cuarta con 14.4 por ciento de los votos, eligiendo a 25 de 155.

Lo de la imprudencia y el engaño tiene que ver con que para muchos incumplió su gran promesa: Chile, la alegría ya viene , repetía en 1988 el jingle que alentó a vencer el miedo y a votar contra la tiranía. La alegría no llegó , reclaman sobrevivientes de aquella gesta, también sus hijos y nietos; acusación que puede ser injusta, conocido el terror del pinochetismo y a la luz de cómo la ex Concertación administró el modelo y cambió el país: la pobreza cayó desde más de 50 por ciento a 8, el ingreso per cápita se multiplicó por 5 hasta 15 mil dólares y el producto interno creció siete u ocho veces.

Por contrapartida, la mayor riqueza se concentró en poquísimos, tanto como que uno por ciento acumula 26 por ciento, y otro 10 por ciento, 66.5 por ciento, mientras la mitad de los hogares de menores ingresos se reparte 2.1 por ciento. El salario mensual promedio ronda 850 dólares y la mitad de los asalariados percibe menos de 600 dólares mensuales. Pero es imposible, con 30 años de posdictadura, justificar el desigual país en el trauma feroz de aquélla, sino porque las reformas fueron escasas, y la desigualdad, intolerable. Y ese lastre lo arrastra la ex Concertación.

El estallido

No son 30 pesos, son 30 años , grita la gente desde octubre de 2019, aludiendo a los 0.04 centavos de dólar en que Piñera quiso alzar el pasaje del transporte público y que detonó el estallido social del 18-O.