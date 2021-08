Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 29 de agosto de 2021, p. 19

En julio las importaciones de gas licuado de petróleo (LP) realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentaron 110.66 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado, dato que reflejó una mayor dependencia del energético que se adquiere en el extranjero.

De acuerdo con información de la empresa estatal, la elaboración del combustible que es utilizado en ocho de cada 10 hogares del país fue de 92 mil 200 mil barriles diarios en promedio en el mes de referencia, una contracción de 4.85 por ciento en comparación con julio de 2020.

La importación del combustible en el séptimo mes del año fue de 57 mil 300 barriles diariamente, un incremento de 9.7 por ciento frente a junio.

Aunque los resultados reflejan parte el de los efectos causados por la pandemia de Covid-19, pues el consumo del energético fue menor, en comparación con julio de 2019 resultó un aumento de 67.05 por ciento.

En el acumulado del año, Pemex señala que la importación de gas LP es de 57 mil 500 barriles diarios en promedio, monto que representó un avance de 29.21 por ciento respecto de la cifra reportada en julio del año pasado. En comparación con el mismo periodo de 2019, significó un aumento de 6.67 por ciento. La elaboración del combustible por parte de la petrolera en comparación con el resultado de junio se incrementó 0.87 por ciento, mientras que respecto del séptimo mes de hace dos años se tradujo en un decrecimiento de 9.60 por ciento.