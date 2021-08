La emigrante Mariela Moreno, de 21 años y procedente de Ecuador, tiene trabajo, al igual que su pareja, pero también tiene dos hijos y muchos gastos. Sus salarios son bajos, así que no les alcanza para todo, así que hemos decidido no encender ni los ventiladores ni el aire acondicionado y utilizar lo mínimo los electrodomésticos. Los enchufamos durante cinco minutos para refrescar un poco unas dos veces al día. Después lo apagamos para que no se incremente demasiado la factura , así explica su día a día.

Pobreza energética

Conrado Giménez, de la Fundación Madrina, quien trabajó con los sectores más vulnerables de la sociedad, explicó que su organización ha detectado que “la factura se ha disparado hasta los 180 euros mensuales (4 mil 200 pesos) en el caso de algunas familias numerosas y con mayor consumo energético. A muchas de estas familias se les corta directamente la luz en sus hogares. Nos encontramos ante una situación grave y sin precedente, que se silencia porque no interesa.

El Estado, que es el responsable de esta crisis, debería poner medios para que a estas familias no les falte la luz y para que no siga aumentando la pobreza en el país, que ha sido una explosión en España en niveles nunca antes vistos, ya que esa pobreza ha afectado a casi el 26 por ciento de las familias españolas y las ha convertido en vulnerables .

Un drama que no para de crecer y que sólo recibe la atención de algunas organizaciones no gubernamentales o asociaciones de consumidores, como la OCU, que solicitó a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que publique el nombre de las compañías eléctricas que se sospecha están manipulando los precios, entre ellas Iberdrola y Endesa. Para OCU se trata de un hecho grave, pero no sorprendente. Es bastante habitual que algunas compañías comercializadoras de electricidad no informen de forma adecuada a sus clientes sobre los cambios y actualizaciones de su tarifa y las subidas de precios.

Y desde el gobierno español, integrado por una coalición de izquierdas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) no hay ni una respuesta clara ni un plan específico, a pesar de que uno de sus lemas antes de llegar al poder era poner fin a la pobreza energética. Si acaso hay un debate más teórico que real si lo que debería hacer el gobierno es crear una empresa estatal de electricidad, pero es sólo un debate teórico sin visos de prosperar. Entre tanto las colas del hambre siguen creciendo en todo el país, ahora también propiciados por la pobreza energética.