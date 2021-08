De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 29 de agosto de 2021, p. 9

En un foro internacional casi en penumbras y con reflectores hacia las nueve protagonistas, Amalia Pérez sabía que ese era el tercer y último intento. Acostada en el banco, la mexicana levantó 131 kilogramos para apoderarse de la medalla de oro y conservar así, por cuarta vez consecutiva, el trono que la convirtió en la máxima ganadora del powerlifting con seis preseas en igual número de participaciones en los Juegos Paralímpicos.

Antes de irse a Tokio, la pesista de silla de ruedas dijo a La Jornada que no sabía a lo que se enfrentaría, pues la pandemia afectó a todos y se desconocían las marcas de las rivales, aunque confiaba en su fortaleza física y mental con el entrenamiento que hizo en su casa, realizando competencias virtuales.

“Creo que todavía estoy dentro del top ten, sigo entre las mejores y que puedo colgarme una medalla. No sólo es una fantasía. Me siento segura de mi preparación, no tengo ni la menor duda. Quizá no llego con la marca que me gustaría, con lo que tengo sé que me alcanza para subir al podio y garantizar que México esté presente dentro de las tres mejores del mundo”, aseveró la capitalina de 48 años y abanderada nacional.

Ayer, con la sonrisa que la distingue, Amalia disfrutó el sueño alcanzado. Yo sólo me dedico a hacer lo mío, que es ponerme abajo de la barra , declaró tras su victoria en la división de hasta 61 kilogramos con la estrategia aplicada por su entrenador Enrique Alvarado.

Comenzó la competencia con dos levantamientos de 125 y 126, y fue en su tercer intento que logró 131 kilogramos por encima de la uzbeca Ruza Kuzieva y LucyEjike, ambas con 130, aunque la nigeriana se quedó con el bronce por mayor peso corporal.