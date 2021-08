S

in lugar a dudas, uno de los problemas más severos y malignos que hoy enfrenta nuestro país es el de la corrupción, mismo que se agravó de manera progresiva durante 35 años hasta llegar al nivel actual, periodo que coincide con el arribo al poder de los gobiernos neoliberales, causantes directos de los niveles de pobreza extrema en que está sumida la mayor parte de nuestra población, mientras una pequeña minoría de personajes ligados con los altos funcionarios de los últimos gobiernos, nacionales y estatales, así como de los grupos criminales asociados con el tráfico de drogas, de armas y de personas, constituyen un problema central para la administración actual y para la sociedad en su conjunto.

Así, podemos ver este problema como la situación de un país enfermo que requiere ser sujeto a un programa de recuperación intensa y que debiera trascender al actual sexenio. Es por ello que el gobierno del presidente López Obrador lo ha enfrentado con energía, aunque podríamos afirmar que los resultados logrados hasta ahora nos llevan a pensar que será muy difícil erradicarlo, en virtud de las redes de complicidad existentes entre los diferentes grupos mencionados; como se ha podido ver en los casos del gobernador de Tamaulipas García Cabeza de Vaca, de Duarte ex gobernador de Chihuahua, de los ex funcionarios de la Procuraduría General de la República Tomás Zerón y Murillo Karam, del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin y del ex candidato panista a la Presidencia Ricardo Analla.

Recordando la existencia de gobiernos como el del general Lázaro Cárdenas, que lucharon para extirpar la corrupción, sin lograrlo, y que luego la veríamos durante los gobiernos de Miguel Alemán Valdez y José López Portillo, es necesario que el gobierno actual se avoque a desarrollar un proyecto que nos permita erradicar este problema mediante un esfuerzo claramente distinto, centrado en la educación de las nuevas generaciones de mexicanos. Para ser exitoso, este proyecto deberá incluir la modificación de los planes de estudio de educación básica y media superior, así como de los actuales libros de texto de historia, civismo y ética; además de modificar los programas de estudio en las escuelas normales y en las universidades pedagógicas.