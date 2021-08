En cuarto lugar, la postura de los maestros (y sectores de estudiantes y académicos) no está siendo la de sentarse a ver qué ocurre. No pocos están desde antes con enojo por el insuficiente alcance que tuvo la respuesta a la reforma de Peña Nieto –y el carácter incluso regresivo que tuvo en algunos aspectos– y, además, ya se han echado a andar los protocolos de reuniones y planes de acción nacionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La primera acción fue consultar a los padres de familia, y a través de ellos, a comunidades y barrios. Y el resultado es de primera importancia porque aunque no se les quiera considerar representativas, más de 60 mil respuestas son un indicador muy importante: 51.4 por ciento de los padres y madres considera que no existen condiciones sanitarias en las escuelas para retornar a clases; 90.5 por ciento piensa que hay un riesgo de contagio, y 81.7 por ciento dice no a la presencialidad. Más importante aún, la voluntad de preguntar antes de actuar, sienta un precedente político trascendental frente a una historia de siglos de verticalidad en el país. Que las y los maestros de la CNTE en este momento establezcan este precedente en una situación crítica como la actual debería ser leído como un mensaje para el gobierno, respecto de decisiones de hoy, pero también las de apenas ayer respecto de los cambios en la Constitución y leyes secundarias sobre educación.

Y, finalmente, la postura de la SEP. No sólo retoma el tono autoritario y vertical, sino lo empeora con las respuestas a la periodista Laura Poy, de La Jornada. Continúa evadiendo ( la Ssa tiene la última palabra , la carta-compromiso publicada no fue la oficial ), y ya desde ahora, descalifica a los maestros ( tienen miedo ; son caprichosos, sólo llevan la contra, pues “como dice el πresidente no falta alguno que si dices blanco, ellos dicen negro”) y, finalmente, desafía: los maestros piensan que estamos lejanos, en un escritorio y toman decisiones , pero –añade– ...que se vengan al grupo y van a ver cómo es la realidad... . (jornada.com.mx/notas/2021/08/19/politica/hay-condiciones-para-el-regreso-de-educación-basica-a-las-aulas-sep). Literalmente, el mundo al revés.

* UAM-Xochimilco