Triggs también enfatizó que Acnur seguirá promoviendo el derecho de acceso al territorio y a solicitar asilo a través de mecanismos internacionales y regionales, como el Pacto Mundial sobre los Refugiados, el Plan Integral de Desarrollo y el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (Mirps).

En su estancia en territorio mexicano, constató en las fronteras norte y sur los grandes retos que enfrenta el país, además de reconocer los esfuerzos hechos por autoridades y la sociedad civil ante el aumento sin precedentes de la llegada de personas refugiadas y solicitantes de asilo.