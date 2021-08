L

as afirmaciones de esta organización política, que representa la más pura cepa del endémico franquismo o fascismo español, denotan que le guarda rencor a México seguramente por la protección y acogida que le dio a unos 50 mil refugiados que sus antecesores no pudieron cepillarse .

No en vano, procuran incluso, ahora que no pueden borrar el estigma, minimizar el respaldo mexicano lo máximo posible. Han, por ejemplo, asegurado que los refugiados en México fueron apenas unos 10 mil… Y, claro, se hacen majes cuando se les muestra que, entre una cosa y otra, la diplomacia mexicana en Francia –de 1939 a 1942– salvó la vida de unas 150 mil personas, o al menos de pasarla muy mal. Entre ellas, además de figuras en verdad distinguidas, se incluye el caso del presidente Azaña, a quien no pudieron secuestrar los guaruras franquistas y falleció en paz en territorio legalmente mexicano sito en la población de Montauban.

Es impresionante la capacidad de Vox, como si fuera Dei, de hablar de lo que no saben, lo cual es coherente con su estulticia.