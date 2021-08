Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 28 de agosto de 2021, p. 13

Esto es peor que la muerte ; no deberíamos estar aquí, no debería existir ninguna persona desaparecida; no debería haber madres buscando, no deberíamos estar con una pala o con machete. Las desapariciones son una aterradora realidad y han hecho que convirtamos el miedo en coraje: somos unas guerreras , dijeron mujeres rastreadoras.

En la inauguración de la muestra fotográfica Estos rostros que ves. Mujeres que buscan, en la Casa Miguel Alemán del Centro Cultural Los Pinos, la calificaron de histórica , pues se lleva a cabo en un lugar donde vivieron mandatarios que fueron indiferentes a sus reclamos y que tomaron decisiones que contribuyeron al dolor.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la prioridad del gobierno es acabar con la violencia y la práctica de la desaparición , la cual se transfirió del Estado a la delincuencia organizada .

A las puertas de la casa en la que vivieron ex presidentes como Gustavo Díaz Ordaz, Luís Echeverría y Felipe Calderón, las mujeres buscadoras criticaron que desde ese espacio se les hicieron promesas , hubo indiferencia y omisiones , que llevaron a que haya más de 91 mil desaparecidos en el país.

Encinas les expuso que el gobierno tiene como obligación constitucional garantizar la seguridad de las personas y el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición .