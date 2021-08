Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Sábado 28 de agosto de 2021, p. 8

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, advirtió que a pesar de todas las campañas e infundios que han surgido en torno al caso del ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, seguirá adelante con la averiguación en su contra, ya que está implicado en el caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción y traición a la patria más graves en México y América Latina.

No es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente deleznable. No. Es un asunto de fondo, es un asunto del patrimonio de todos nosotros , recalcó al participar, a través de una plataforma digital, en la reunión plenaria de los senadores de Morena.

Reveló asimismo que el ex director de Pemex Emilio Lozoya no tiene aún la calidad de testigo protegido y sostuvo que el caso contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, está ganado y sólo es cosa de tener paciencia .