Dijo que hasta ayer no había hablado con el nuevo titular de la SG, Adán Augusto López Hernández, y destacó la amistad que ha tenido con el ahora ex gobernador de Tabasco. No hemos tenido oportunidad de hablar, ayer regresó de Tabasco, y ahora acompaña al Presidente en su gira, pero con él tenemos una relación de hace muchos años, somos amigos y compañeros; fuimos diputados federales juntos y fuimos senadores juntos. Estoy seguro de que va a hacer un gran papel, un buen desempeño en Segob.

Remarcó que la instrucción del Presidente se mantiene en sus términos. Tenemos muy clara nuestra agenda de trabajo, y estoy seguro de que él (el nuevo secretario) va a ayudar a fortalecerla .

Sobre la labor de Sánchez Cordero, expuso que “la ministra, ahora la senadora, a quien le deseo lo mejor en sus labores legislativas, y más como presidenta de mesa directiva de la Cámara de Senadores, es encomiable.

Ella jugó un papel muy importante, no sólo por haber sido la primera mujer secretaria de Gobernación, sino en el arranque de este proceso de transformación ayudó no sólo a darle certeza y legitimidad a este gobierno, sino que su desempeño permitió construir muchas relaciones para favorecer los cambios que estamos viviendo .

Negó que el caso Ayotzinapa hubiera sido la causa del relevo. “No, esa es mi responsabilidad, no tiene por qué ella cargar con una responsabilidad que no le corresponde. Hay resultados puntuales y concretos; que no tengamos una actitud protagónica y que no nos gusten los reality shows es distinto. Todos estamos haciendo nuestro trabajo”.