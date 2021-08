López Obrador reviró: que no se crea mucho David eso de que esto no se acaba hasta que se acaba, eso se dice en el beisbol, yo sí quiero que se termine el programa de reconstrucción. Vamos a seguir avanzando para que podamos (concluir) en este año, a lo máximo el año próximo .

En el acto –al que acudieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, y Chiapas, Rutilio Escandón– Cervantes apuntó que las obras y apoyos no se acaban hasta que se acaban . En estos tres años se han tenido que superar todo tipo de dificultades, y también hay que reconocerlo, se han tenido que corregir fallas .

En el ex convento de Santo Domingo, en esta ciudad chiapaneca, y el cual es uno de los inmuebles históricos que sigue en restauración, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a terminar con este programa a más tardar a principios del próximo año.

Una reconstrucción es una obra de arte y requiere de mucho cuidado, por lo que lleva tiempo, atajó el mandatario, pero reiteró su exhorto para que sea ese el motivo y no la falta de recursos, no el burocratismo, no la desidia, sino que sigamos adelante .

A la vez, agradeció a Claudia Sheinbaum su colaboración para aligerar la carga , luego de referir que la mayoría de los fondos para reconstrucción en la capital son de ingresos propios.

En Oaxaca, además del sismo de 2017, padecieron dos más en 2018 y 2020, lo cual afectó las regiones más pobres del estado, en particular daños a hospitales, recordó Murat. Pero el sur-sureste es siempre ave fénix de México: nos doblamos, pero no nos quebramos. Nos destruyeron, pero nos hemos reconstruido. Renacimos del polvo, del escombro, de las cenizas, esa es nuestra vocación, así es nuestro temple , subrayó el oaxaqueño.

En la Ciudad de México, está prácticamente terminado el Ángel de la Independencia para que quede listo para nuestra celebración de los 200 años del México independiente , además otros 13 inmuebles del Centro Histórico que están intervenidos, señaló Sheinbaum.

Sólo a causa de los sismos de 2017, hay 2 mil 340 monumentos arqueológicos e históricos dañados en 11 estados, explicó el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto.