No obstante, consideró que tampoco hubo acciones de los manifestantes que pusieran en riesgo al mandatario. Nunca golpearon la camioneta ni hubo empujones, aseguró.

Que yo percibiera que hubiera alguna agresión, no, no hubo. Yo estaba a su lado y no percibí nada , añadió, pero después que López Obrador ingresó al cuartel militar, igualmente no hubo alguna instrucción para verificar los hechos y constatar que no hubiera registro de incidentes de peligro.

Aguilar destacó que el titular del Ejecutivo federal se ha caracterizado por ser pacífico y ha hecho patente su postura de no recurrir a la represión.

El funcionario estuvo presente de igual forma en San Cristóbal de las Casas, donde el mandatario encabezó dos actos. Ahí también hubo presencia de decenas de manifestantes con demandas diversas, aunque no obstaculizaron el avance de la camioneta en la que se transportaba el Presidente.