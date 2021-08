Después de 18 mesas de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), suspendidas en diciembre de 2020, en Chiapas no se han cumplido los acuerdos alcanzados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque una cosa se dice en Palacio Nacional y otra muy distinta aplica el gobernador Rutilio Escandón, quien sólo ha dado largas al conflicto magisterial en el estado , afirmaron dirigentes de la sección 7 de Chiapas.

Fuentes de la sección 7 dijeron que su secretario general, Pedro Gómez Bahamaca, no participó en la protesta debido a que se está recuperando de Covid-19, del cual se contagió en días pasados.

Saavedra Carrasco comentó que una comisión se acercó al Presidente a través de los contactos de logística que trae para que hiciéramos el planteamiento de viva voz, pero él bajó el cristal para decirnos que así no se negocia y que todo contacto que hagamos tendrá que ser con la secretaria de Educación, Delfina Gómez.

Ya nos hemos entrevistado con ella y dice que hará sus buenos oficios para que el Presidente nos reciba. No hay una decisión de que nos va a recibir. Luego dijo (López Obrador) que así no va a negociar con nosotros; le dijimos que nos recibiera y se comprometiera con una fecha concreta, pero no lo hizo. Subió el cristal y ahí se quedó , relató.